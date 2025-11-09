العتبة الحسينية تواصل دعمها الإنساني في البصرة عبر توزيع الماء الصالح للشرب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ تواصل ملاكات وحدة محطات معالجة المياه في محافظة البصرة، التابعة لقسم الصيانة في الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، أعمالها الميدانية في تشغيل وصيانة محطات معالجة المياه، وتوفير كميات كبيرة من الماء الصالح للشرب لأهالي المحافظة، في ظل أزمة شح المياه التي تشهدها مناطق من المحافطة.

وقال رئيس القسم المهندس عبد الحسن محمد في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن “ملاكات وحدة محطات معالجة المياه في محافظة البصرة، التابعة لقسم الصيانة في الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، تواصل أعمالها الميدانية في تشغيل وصيانة محطات معالجة المياه، وتوفير كميات كبيرة من الماء الصالح للشرب لأهالي المحافظة، في ظل أزمة شح المياه التي تشهدها مناطق من المحافطة".

وأتضح أن "هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الأستاذ حسن رشيد العبايجي، بهدف المساهمة في تخفيف معاناة المواطنين وضمان إيصال الماء النقي والمعقم إلى أكبر عدد ممكن من سكان المحافظة”.

وأضاف أن “الكوادر الميدانية تواصل توزيع آلاف اللترات من المياه يوميا على المناطق السكنية، فضلا عن دوائر الدولة والمستشفيات الحكومية، ضمن حملة إنسانية تهدف إلى الحد من آثار أزمة المياه وتحسين الواقع الصحي والمعيشي في البصرة”.

وأكد أن “الحملة مستمرة بشكل يومي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان ديمومة توفير المياه المعقمة والصالحة للشرب، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار الخدمي والصحي لأبناء المحافظة”.

وتجسد هذه المبادرة استمرار نهج العتبة الحسينية المقدسة في مد يد العون لكل المحافظات العراقية، وترسيخ رسالتها الإنسانية في خدمة المواطنين، ولا سيما في الأزمات، لتكون دائما حاضرة في ميادين العطاء والعمل الميداني.

