إعلان عن إنطلاق التوصيت الخاص لإنتخابات مجلس النواب العراقي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ انطلقت، اليوم الاحد، عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025، بمشاركة أكثر من مليون ناخب من أفراد القوات الأمنية بمختلف صنوفها، والنازحين، والنزلاء، والكوادر العاملة في المفوضية.

وبحسب مراسل "بغداد اليوم" فأن المراكز الانتخابية في عموم المحافظات شهدت إقبالاً ملحوظاً منذ ساعات الصباح الأولى وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

ووفقا لمفوضية الانتخابات فأن عملية التصويت الخاص ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 1313890 ناخباً عسكرياً.

وأكدت أن "عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين بلغت 809 مراكز اقتراع، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة".

كما سيشمل التصويت الخاص النازحين أيضا حيث ستستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 26538 ناخباً نازحاً في 97 محطة اقتراع بـ27 مركزاً للاقتراع.

