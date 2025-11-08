ايران تجري مناورات واسعة لاختبار أمنها السيبراني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال حسين دليريان، الناطق باسم المركز الوطني للفضاء الإلكتروني، في تصريح اليوم السبت، "تم إجراء أول مناورة لرصد الأمن السيبراني بهدف تقييم الوضع الأمني للبنى التحتية الحيوية في البلاد وتعزيز استعداد المؤسسات المختلفة لمواجهة التهديدات الإلكترونية."

وأضاف: "في هذه المناورات التي استمرت ثلاثة أيام وليالٍ، تم تقييم اداء 40 جهازا وطنيا على المستوى الحيوي، وتم تحديد وإزالة جزء كبير من التلوث السيبراني الموجود في الأنظمة."

وأكد الناطق باسم المركز الوطني للفضاء الإلكتروني: "نفذت هذه المناورات بالتعاون مع مؤسسات مختلفة وأجهزة التنسيق، وتركزت بشكل رئيسي على اصطياد التهديدات السيبرانية وقياس قدرة المؤسسات على مواجهة الهجمات السيبرانية."

وتابع دليريان: "كان الهدف من إجراء هذه المناورات هو تقليل المخاطر الأمنية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الحيوية، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية لمواجهة تهديدات الفضاء الإلكتروني، وقد نُفذت بنجاح."

