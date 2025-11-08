رجل دين شيعي ينتقد اعتقال عالم سني في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في بيان له، قال رئيس مجلس وحدة المسلمين (MWM)، السيناتور العلامة راجا ناصر عباس جعفري، إن اعتقال ومعاقبة رئيس مجلس اتحاد أهل السنة، صاحب زاده حامد رضا، في قضية ملفقة لا أساس لها، دليل واضح على الظلم والجور والنزعة الانتقامية للنظام الحاكم الحالي.

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تُظهر أن العدالة لم تعد سائدة في البلاد، بل إن الهدف هو إسكات الأصوات المعارضة.

ووصف العلامة راجا ناصر عباس جعفري القرار الصادر بحق صاحب زاده حامد رضا بأنه مثال واضح على الظلم وفاشية الدولة والاستبداد.

وقال إن صاحب زاده حامد رضا ليس سياسيًا شجاعًا ووطنيًا فحسب، بل هو أيضًا قائد ديني مرتاح الضمير، لطالما رفع صوته من أجل الحق والعدالة والوحدة بين المسلمين.

وأضاف أن هذا الحكم ليس إهانةً للقانون والعدالة فحسب، بل وصمة عار في جبين الديمقراطية والكرامة الإنسانية.

وحثّ جميع المواطنين الوطنيين والمحبين للحرية على عدم الوقوف موقف المتفرج الصامت، بل رفع أصواتهم ضد نظام القمع هذا.