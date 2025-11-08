زعماء مسلمون: توجيه راجستان بشأن فاندي ماتارام هو "هجوم على الحرية الدينية والعلمانية"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصبحت ولاية راجستان مجددًا محورًا لعاصفة سياسية بعد أن قررت حكومة الولاية ترديد الأغنية الوطنية "فاندي ماتارام" يوميًا في جميع المدارس والكليات والمدارس الحكومية.

يتزامن هذا الإعلان مع الذكرى السنوية الـ 150 لـ"فاندي ماتارام"، المقرر إقامتها في 7 نوفمبر، وقد أثار ردود فعل حادة من المنظمات الإسلامية وأحزاب المعارضة.

تم اعتماد "فاندي ماتارام" كأغنية وطنية للهند عام 1950.

كتبها بانكيم تشاندرا تشاترجي باللغة البنغالية السنسكريتية في سبعينيات القرن التاسع عشر، في 7 نوفمبر 1875، ونُشرت لأول مرة عام 1882 ضمن روايته البنغالية "أناندماث".

دافع وزير التعليم في راجستان، مادان ديلاوار، عن هذا التوجيه، واصفًا إياه بالمبادرة الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الوحدة واحترام الوطن بين الطلاب.

قال: "فاندي ماتارام فخرنا، ويجب ترديدها في كل مؤسسة تعليمية. إنها أغنية تجمع الجميع".

وأكد ديلاوار أن قرار الحكومة ليس موجهًا ضد أي دين، بل هو بادرة وطنية بحتة.