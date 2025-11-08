كير-لوس أنجلوس تحث المدعي العام لولاية كاليفورنيا على الاعتذار عن المنشورات المعادية للإسلام

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ دعا فرع لوس أنجلوس لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير-لوس أنجلوس) المدعي العام لمقاطعة سان لويس أوبيسبو، كاليفورنيا، إلى تقديم اعتذار رسمي وحذف سلسلة من المنشورات المعادية للإسلام من حسابه على موقع X.

ووفقًا للمنظمة، أعاد المدعي العام دان داو نشر العديد من الرسائل المعادية للمسلمين عقب انتخاب أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، زهران ممداني، بما في ذلك منشور لـ"إيمي ميك"، وهي متطرفة معروفة بمعاداتها للمسلمين.

ربطت هذه المنشورات بشكل خاطئ انتخاب ممداني بهجمات 11 سبتمبر.

وحثّ كير-لوس أنجلوس على إجراء تحقيق مستقل في سلوك داو ومدى ملاءمته لمواصلة تولي منصبه، ودعاه إلى الاجتماع مباشرةً بأفراد المجتمع المسلم المحلي لفهم التجارب المعيشية للمسلمين الأمريكيين بشكل أفضل والأثر الضار لكراهية الإسلام.

أدان حسام عيلوش، المدير التنفيذي لمنظمة كير-لوس أنجلوس، تصرفات داو، قائلاً: "إن إعادة نشر محتوى يُؤجج الكراهية ويربط مسؤولاً مسلماً منتخباً بالإرهاب، دون أي أساس، أمرٌ مشين، ويكشف عن الجذور العميقة لإثارة الخوف واللاإنسانية في مجتمعنا".

وأكد أن من واجب المدعي العام الحفاظ على الحياد والعدالة، إلا أن سلوك داو الأخير يثير شكوكاً جدية حول قدرته على تطبيق القانون بإنصاف عندما يتعلق الأمر بالمسلمين.