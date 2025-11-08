رسالة معادية للإسلام نُشرت على صفحة عضو مجلس مدينة أوهايو على فيسبوك؛ المرشح يدّعي أن حسابه قد تعرض للاختراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بعد يوم من انتخابات مجلس مدينة بيلبروك، أوهايو، ظهرت رسالة معادية للإسلام على صفحة عضوة المجلس المنتخبة حديثًا "كاثلين رايت" على فيسبوك، والتي زعمت لاحقًا أن حسابها قد تعرض للاختراق.

نُشرت هذه الرسالة، التي نُشرت من صفحة حملة رايت بعنوان "مواطنو بيلبروك"، في الأصل من قِبل مجموعة تُدعى "نساء أمريكا المحافظات".

ووفقًا لمعلومات فيسبوك، فقد تم إنشاء صورة الملف الشخصي للصفحة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويُقال إن مايكل بوليتانو هو من يديرها.

احتوت الرسالة، التي حملت عنوان "طريق الإسلام واحد دائمًا"، على ادعاءات مهينة للمسلمين وتحذيرات مما يُسمى "انتشار الإسلام في أوروبا ثم أمريكا".

حُذف المنشور من صفحة حملة رايت بعد عدة ساعات.

صباح الخميس، نشرت رايت منشورًا آخر يفيد بأن حسابها قد تعرض للاختراق، وأن الرسالة قد نُشرت دون علمها أو موافقتها.

اعتذرت لمن ربما شعروا بالإهانة، وكتبت: "لم أنشر قط أي شيء مسيئ لأي فرد أو جماعة. قيمي مبنية على العدالة والاحترام والخدمة الصادقة لجميع أفراد المجتمع".