آية الله حافظ رياض النجفي: التمسك بالقرآن وأهل البيت (ع) مفتاح النجاح

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال رئيس جمعية وفاق المدارس الشيعية الباكستانية، آية الله حافظ سيد رياض حسين النجفي، خلال خطبة الجمعة في جامع مسجد علي، جامع المنتظر، نموذج تاون، إن معيار التفوق الحقيقي هو التقوى.

وأكد أن معيار التفوق الوحيد هو التقوى. وللنجاح في الحياة، يجب على المرء أن يتمسك دائمًا بخوف الله.

وأضاف أن القرآن الكريم نفسه يقول: "تمسكوا بي، ففيّ سبل الشفاء والنجاة".

وأكد آية الله حافظ رياض النجفي أن القرآن الكريم فيه إجابة لكل شيء؛ وأن الدين الحقيقي يكمن في القرآن نفسه.

وذكّر الجميع بقول النبي الكريم (ص) قبل وفاته بستة أشهر: "إني تارك فيكم ثقلين: أحدهما القرآن والآخر أهل بيتي، فمن تمسك بهما فقد فاز".

وأضاف قائلاً: إن لم أجد حلاً لأي مشكلة في القرآن، فالذنب يقع عليّ، لأن فهمي ضعيفٌ جدًا عن استيعابه.

مع ذلك، يدّعي القرآن الكريم حقًا أنه يملك الحل لكل مشكلة. وقال إن حياة سيد الأنبياء (ص) وأخلاقه الطاهرة، من بداية الحياة إلى الممات، أمامنا، مليئة بالخير والهدى للبشرية.