باحث يناقش المراجع القرآنية في دراسة السيرة النبوية ضمن مؤتمر دار الرسول الأعظم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ناقش الباحث أ.د. حيدر قاسم مطر التميمي من بيت الحكمة التابع لقسم الدراسات التاريخية في بغداد، بحثًا بعنوان "المراجع القرآنية في أدب السيرة.. مقدمة للدراسات الاستشراقية كتاب (حياة مُحمَّد) لويليام موير أنموذجًا"، ضمن فعاليات مؤتمر دار الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) العلمي الدولي الرابع.

ويُعقد المؤتمر الذي تنظمه دار الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، وكلية التربية الأساسية للبنات / جامعة العميد، تحت عنوان (السيرة النبوية المباركة بين الثوابت القرآنية ومتغيرات المناهج العلمية)، وتستمر فعَّالياته لمدة يومين.

وقال مطر: "منذ القرن الثامن الميلادي، أجرى علماء مختلفون تحليلاتٍ نقدية للقرآن الكريم والسيرة النبوية، ويُعد يوحنَّا الدمشقي John of Damascus (٧٤٩-٦٧٦م)، وغيره من العلماء غير المسلمين من أوائل الذين نشروا دراسات في هذا الموضوع تحديدًا".

وأضاف أنّ "محتوى القرآن الكريم وعلاقته بالسيرة النبوية حفَّز المؤرِّخين على إجراء دراسةٍ دقيقة للأدب الإسلامي، بما في ذلك دراسة أصول الإسلام، ومنذ مطلع القرن التاسع عشر، طُرحت مناهج متنوعة في دراسة القرآن والسيرة، رغم ذلك، فقد قادتنا البحوث المتتالية إلى التسليم بصعوبة فهم ظهور النَّبي (صلّى الله عليه وآله)، والتركيز عليه من خلال منظور القرآن الكريم".

وأوضح أنّ "القرآن الكريم ليس كتاب سيرة ولا تاريخ، حيث يخلص أستاذ الدراسات الدينية في جامعة ولاية ميشيغان MichiganState University، البروفيسور ألفوردت ويلش، Alford T. Welch، إلّا أنّه لا يحتوي على أي سرد أو وصف تاريخي وليس من غرضهِ تدوين التاريخ أو السيرة "تُحيِّر الطبيعة السَّردية المعقَّدة للقرآن الكريم مَن يُغامر بفهمِ رسالتهِ، وتحثَّ استخداماته النُّحوية المعقَّدة القارئ على التحليل النقدي لفَهم معنى النص، وكثيرًا ما تُربك مسألة التبدُّل والتقلُّب في النُّطق في الآيات المختلفة الباحث، على سبيل المثال، وجد أستاذ التاريخ وعميد كلية العلوم الإنسانية في جامعة فيكتوريا مناسبات في القرآن ربما كنَّا نعتقد فيها أنَّ المفرد سيكون أكثر ملاءمةً إذا كان مُحمَّد هو المخاطَب بالنص، ولكن مع ذلك تمَّ استخدام الجمع، وهذا يحدث أيضًا في الاتجاه المعاكس".

وأشار إلى أنّه "في الواقع، تواجه علماء المسلمين المشاكل نفسها وهم يحاولون فهم المعنى الحقيقي للقرآن الكريم، إذ غالبًا ما أدَّت صياغته وبُنيتهُ المعجمية الغامضة والمبهمة إلى تفسيراتٍ مختلفة عَبرَ القرون، ومع ذلك، يتفاءل بعض العلماء بإعادة بناء سيرة النَّبي (صلى الله عليه وآله)، استنادًا إلى مختلف المواد التي بين أيدينا، ولعلَّ الإيمان هو العامل الأبرز الذي سهَّل كشفَ المتاهة المعقَّدة التي تُشكِّل سيرة النَّبي مُحمَّد (صلى الله عليه وآله)".

وتابع الباحث "يُمكِّن الإيمان المسلمين من فهم جوهر الرسالة في الكتب المقدسة، وتماشيًا مع معتقداتهم، وضع علماء المسلمين سيرةً تاريخيةً واضحة للنَّبي محمَّد (صلى الله عليه وآله)، استناداً إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وعلى الرغم من أنَّ هذهِ الطريقة تعرَّضت لانتقاداتٍ في الدوائر الأكاديمية؛ بسبب تفسيرها للمصادر من دون تمحيص، فقد وضع المسلمون ثقتهم في نظام الإسناد، الذي تمَّ من خلالهِ تطوير سلسلة التاريخ الشفاهي التي تؤسِّس سيرة النَّبي محمَّد (صلى الله عليه وآله)، بشكل جيد، وتم تاسيس جدول زمني لحياته داخل الإسلام".

وأردف في بحثه "أقرَّ المستشرقون بقدرة القرآن الكريم على إرساء معلوماتٍ أساسية عن نبي الإسلام مع تأكيدهم على ضرورة التمحيص الدقيق، واستنادًا إلى مبدأ (من ثمارهم تعرفونهم)، استنتج أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة إدنبره University of Edinburgh المستشرق البريطاني ويليام مونتغمري وات William Montgomery Wat (1909- 2006) لمحةً عن تاريخ النَّبي محمَّد (صلى الله عليه وآله)، استنادًا إلى البيانات الموجودة في القرآن الكريم نفسه".