مكتب أنصار الله يدين العدوان الصهيوني على لبنان ويؤكد وقوفه مع المقاومة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أدان المكتب السياسي لأنصارالله بشدة التصعيد الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته وعدوانه على السيادة اللبنانية.

وأوضح المكتب السياسي لأنصارالله في بيان له ، أن تراخي الحكومة اللبنانية وعدم الرد على اعتداءات العدو المتكررة أدى إلى تماديه على السيادة اللبنانية ونكثفه عن التزاماته.

وأكد وقوف اليمن إلى جانب لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته الإسلامية ودعمه لحقهم في التصدي للعربدة الإسرائيلية ، موضحا أن مواجهة العدوان الإسرائيلي حق مشروع بكل الاعتبارات الدينية والأخلاقية والإنسانية.

ودعا المكتب السياسي لأنصارالله المجتمع الدولي والدول العربية إلى التضامن الحقيقي مع الشعب اللبناني ودعم لبنان.

انتهى / 232