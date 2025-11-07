العدو الصهيوني يشن سلسلة اعتداءات على عدة بلدات جنوبي لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتداءين على بلدتي طيردبا وعيتا الجبل، كما استهدف منزلاً في بلدة الطيبة، جنوبي لبنان.

وفي السياق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع جريح من جراء غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طيردبا.

وفي تطورٍ آخر، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بلدة زوطر الشرقية قضاء النبطية، كما استهدفت مبنى في بلدة كفردونين قضاء بنت جبيل، جنوبي البلاد.

وفي سياقٍ متّصل، أفادت مراسلة الميادين، بأنّ جيش الاحتلال أطلق رشقاتٍ رشّاشة من موقع "مسكف عام" باتجاه البلدات اللبنانية المجاورة، مضيفةً أن المسيّرات المعادية تستمرّ بالتحليق على علو منخفض فوق مناطق عدّة من الجنوب.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت أمس الخميس، ارتقاء شهيد وإصابة 3 مواطنين بغارة إسرائيلية على منشرة خشب في طورا، قضاء صور.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أغار الطيران الإسرائيلي على منطقة الشرافيات عند أطراف بلدة العباسية، جنوبي لبنان.

وفي اعتداء آخر، ألقت محلّقة إسرائيلية، قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة.

