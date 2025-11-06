العتبة العباسية المقدسة تقيم معرضًا لجرائم البعث والإرهاب في جامعة دهوك شمال العراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نظم قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معرضًا صوريًّا لجرائم نظام البعث والإرهاب، في جامعة دهوك تعزيزًا للذاكرة الوطنية.

وتضمن المعرض الذي أشرف على تنظيمه المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف التابع للقسم مجموعةً من الوثائق والصور والشهادات التي تظهر حجم المعاناة التي مر بها الشعب العراقي، وما خلفته تلك الجرائم من آثار إنسانية واجتماعية عميقة، في محاولة لترسيخ الوعي العام بأهمية مواجهة التطرف ونبذ ثقافة العنف.

ونظم المركز العديد من المعارض الصورية والوثائقية في عددٍ من الجامعات والمؤسسات العراقية، ليؤكد الدور البارز الذي تؤديه الجامعات في نشر الوعي، وبثِّ ثقافة التسامح، وتعزيز قيم التعايش لبناء وطنٍ آمنٍ ومستقرٍّ يجمع أبناءه على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم.

