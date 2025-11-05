ورشة عمل حول مكافحة الإسلاموفوبيا لطلاب ومتخصصي الصحة المسلمين في أستراليا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عقدت الجمعية الطبية الإسلامية الأسترالية (AIMA)، بالتعاون مع منظمات الطلاب المسلمين، ورشة عمل خاصة تهدف إلى مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا في البيئات الأكاديمية والمهنية.

وحضر الفعالية حوالي 30 طالبًا مسلمًا ومتخصصًا في الرعاية الصحية، في كوينزلاند.

في الجلسة الافتتاحية، أكد مصطفى حميمي، سكرتير ولاية كوينزلاند في AIMA، على أهمية تمكين الجيل الجديد من الأطباء المسلمين من إدراك التمييز والإبلاغ عنه ومواجهته بوعي.

وصفت الدكتورة نورا أماث، المديرة التنفيذية المشاركة لسجل الإسلاموفوبيا في أستراليا، الإسلاموفوبيا بأنها شكل من أشكال العنصرية المتجذرة في التصورات السلبية عن الهوية أو المظهر الإسلامي.

واستشهدت بالبيانات الوطنية، موضحةً أن الإسلاموفوبيا غالبًا ما تتجلى من خلال الإقصاء الاجتماعي والقوالب النمطية والتمييز الهيكلي، وليس من خلال السلوك العدائي الصريح.

عمل المشاركون في مجموعات صغيرة لتحليل حالات واقعية للتمييز في مكان العمل، بما في ذلك حرمان الأطباء الملتحين من معدات الوقاية، وإهمال المرضى الصائمين خلال شهر رمضان، والسخرية من الزي الإسلامي أو الممارسات الدينية.

كما شددت الدكتورة أماث على أن النساء المسلمات المحجبات يتعرضن بشكل غير متناسب للتحرش اللفظي والإقصاء الاجتماعي، مما يؤدي إلى القلق والانسحاب من خدمات الرعاية الصحية.

وفي الجانب القانوني، استعرضت ريتا جبري ماركويل، المحامية في مكتب بيرشغروف القانوني، الأطر القانونية والأخلاقية الأسترالية لمكافحة التمييز، حيث درّبت الحضور على كيفية توثيق انتهاكات حقوقهم والسعي إلى الإنصاف من خلال لجان حقوق الإنسان ومؤسسات مكان العمل.

وفي ختام الفعالية، تبادل المشاركون رؤاهم في نقاش غير رسمي، وأكدوا التزامهم الجماعي بتعزيز المساحات الأكاديمية والمهنية الخالية من التمييز.

وكانت ورشة العمل جزءًا من جهود AIMA الأوسع نطاقًا لتنمية جيل جديد من الأطباء المسلمين على أسس الإيمان والأخلاق والعدالة وخدمة المجتمع.