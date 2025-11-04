اختفاء المدعية العسكرية المستقيلة يثير بلبلة في "إسرائيل"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأنّ الشرطة عثرت على المدعية العسكرية العامة المستقيلة اللواء يفعات تومر يروشالمي وهي بصحة جيدة وسليمة، وذلك بعد ساعات على اختفائها.

وكانت "القناة 12" الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أنّ تقديرات غير رسمية ترجّح أن تكون يروشالمي قد أقدمت على الانتحار، مشيرةً إلى أنّها تركت رسالة لعائلتها قبل اختفائها، ما دفع العائلة إلى الاتصال بالشرطة.

وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق بأنّ الشرطة بدأت البحث عنها بعد انقطاع الاتصال بها لساعات، وأنّ سيارتها عُثر عليها على شاطئ "تل أبيب".

وقال المتحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي إنّ رئيس الأركان إيال زامير أصدر توجيهاته بتفعيل جميع الوسائل المتاحة للعثور عليها في أسرع وقت ممكن.

وكان الناطق باسم "الجيش" الإسرائيلي قد كشف أن يروشالمي، قدمت استقالتها صباح الجمعة لرئيس الأركان، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تسريب فيديو يوثق اعتداءات وتعذيباً بحق أسير فلسطيني في سجن "سدي تيمان".

وقد قبل رئيس الأركان طلبها بإنهاء خدمتها فوراً، وذلك بعد أسابيع من الجدل المتصاعد في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية في إثر الاشتباه بتورط مقربين من مكتب المدعية في تسريب المواد الحساسة إلى وسائل الإعلام.

وفي هذا السياق، أكد المراسل العسكري في إذاعة "الجيش" الإسرائيلي دورون كادوش أن يروشالمي أكدت ما كشفته إذاعة "الجيش" بأنها أوعزت بتسريب مواد تحقيق في قضية "سديه تيمان"، واعترفت لرئيس الأركان بذلك.