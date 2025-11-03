الشيخ زكزكي: إسرائيل تستخدم وقف إطلاق النار كخدعة تكتيكية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انتقد الشيخ إبراهيم زكزكي، زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، النظام الإسرائيلي لمعاملته اتفاقيات وقف إطلاق النار على أنها لا معنى لها، مؤكدًا أنه لن يلتزم أبدًا باتفاقيات السلام مع لبنان أو غزة. على الرغم من وقف إطلاق النار الحالي، استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية في استهداف مناطق في غزة وجنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة العديد غيرهم.

منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول، لم يُسمح إلا لـ 20% من شاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة، بينما يستمر القصف الإسرائيلي.

ويرى المحللون أن قوات الاحتلال تستخدم ما يسمى بالهدنة كهدنة تكتيكية لإعادة تنظيم صفوفها بدلًا من أن تكون خطوة صادقة نحو السلام.

وأكد زكزكي أن الأنماط التاريخية تُظهر انتهاك إسرائيل المُعتاد لاتفاقيات السلام.

وقال: "أي اتفاق مع الصهاينة هو مجرد اتفاق رمزي. إنهم يوقعون المعاهدات فقط لانتهاكها عمليًا".

وبحسب الزكزكي فإن الاحتلال الإسرائيلي، الذي شعر بالإحباط بسبب إخفاقاته في ساحة المعركة، لجأ إلى عمليات قتل جماعي لإطالة أمد الصراع وإضعاف المقاومة.

قال: "لا يُمكن ذبح شعب لعقود ثم توقع منه إلقاء السلاح.

المقاومة رد فعل طبيعي". وتعليقًا على توجيه الرئيس اللبناني جوزيف عون الأخير للجيش الوطني بالرد على العدوان الإسرائيلي، أعرب الزكزكي عن دعمه.

وأضاف: "هذه خطوة إيجابية. يجب على الجيش حماية مواطنيه، لا الوقوف مكتوف الأيدي بينما يُذبحون. نأمل أن يتحد الجيش اللبناني والمقاومة للدفاع عن وطنهما". ويُشير المراقبون إلى أن تصريحات الزكزكي تعكس استياءً إقليميًا أوسع من العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة رغم جهود السلام المُعلنة. وتستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم، بينما لا تزال حركات المقاومة في فلسطين ولبنان صامدة، وهو واقع فشلت استراتيجية إسرائيل في قمعه.