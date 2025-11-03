انتخابات بيهار: جماعة إسلامي هند تحث المسلمين على هزيمة القوى الطائفية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انتقدت المنظمة بشدة استمرار احتجاز عمر خالد وعدد من النشطاء الآخرين، الذين اعتُقلوا بموجب قانون (منع) الأنشطة غير القانونية (UAPA) على خلفية قضية مؤامرة أحداث شغب دلهي عام 2020.

كما أعربت عن قلقها إزاء المراجعة المكثفة الخاصة (SIR) لقوائم الناخبين التي أعلنتها لجنة الانتخابات الهندية.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي الشهري الذي عُقد في مقر المنظمة هنا يوم السبت، تطرق نائب رئيس الجماعة الإسلامية، المهندس محمد سليم، إلى مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة من قبل القوات الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بانتخابات بيهار، قال زعيم الجماعة الإسلامية إن ممارسة الشعب لحقه الديمقراطي ليس مجرد عمل روتيني، بل هو "واجب مقدس" لبناء مجتمع عادل وسلمي.

وأكد أنه أثناء ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي، يجب عليهم تقييم الأحزاب السياسية والمرشحين بناءً على أدائهم ونزاهتهم والتزاماتهم السياسية، لا سيما في قضايا مثل الفقر والبطالة والحصول على التعليم والرعاية الصحية والعدالة.

وأضاف أنه "لا يجوز حصر الانتخابات في الساحات العاطفية أو الطائفية"، محذرا من الحملات التفرقة والسياسات التي تحركها الكراهية.