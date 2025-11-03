آية الله العظمى سبحاني: العلم بلا أخلاق هو جهل متحدث

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ حذّر آية الله العظمى جعفر سبحاني من إساءة استخدام المعرفة العلمية، مؤكدًا أن العلم الذي يُسهم في الحروب والدمار الشامل ليس أفضل من الجهل.

خلال محاضرته الأخلاقية الأسبوعية في معهد الإمام الصادق (ع) في قم، والتي حضرها طلاب الحوزة وعائلاتهم، أكد الباحث الكبير أن العلم الحقيقي هو ما يُفيد البشرية ويرفع شأن المجتمعات. وقال: "العلم الذي يُحيي البشرية، ويُساعد ويُسهّل حياة الناس، هو العلم القيّم. أما العلم الذي يُؤدي إلى الأسلحة النووية والقتل الجماعي فلا قيمة له".

واستنادًا إلى تعاليم أهل البيت (ع)، حثّ آية الله سبحاني العلماء الشباب على إدراك المسؤولية الأخلاقية التي تترتب على المعرفة. وشدد على أن التقدم العلمي يجب أن يُسترشد بالأخلاق والرحمة.

قارن آية الله سبحاني المناخ العالمي اليوم بوصف الإمام علي (ع) لعصر الجاهلية في نهج البلاغة: "في الجاهلية، كان الناس يخافون بعضهم بعضًا سرًا ويسلحون أنفسهم ظاهرًا".

وقال آية الله سبحاني: "اليوم، يسيطر الجهل على الغرب. تعيش الأمم في خوف وتسلح بعضها ضد بعض. هذا السباق في التسلح ليس علامة على الحضارة، بل هو جهل حديث".

كما ذكّر الطلاب بأهمية النمو الشخصي، مستشهدًا بحديث شريف: "من لم يتقدم يومًا فقد ضيع رأس مال عمره".

واختتم آية الله سبحاني كلمته بحثّ جميع المؤمنين على السعي نحو النمو اليومي في كل من المعرفة والروحانية، معلنًا أن الجمود أشد من الموت لمن يسعى إلى الحقيقة.