هجوم على مقر تابع للجيش السوري الجديد في مدينة البوكمال السورية

تعرض 3 عناصر من وزارة الدفاع السورية، لاصابات نتيجة هجوم من مجهولين على مقر تابع للجيش السوري الجديد في مدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ان "ثلاثة عناصر من وزارة الدفاع اصيبوا بجروح متفاوتة، إثر انفجار قنبلة أُلقيت على مقر تابع للفرقة 86 في مدينة البوكمال".

واضاف المرصد ان "عبوة ناسفة بدراجة نارية انفجرت أثناء خروج دورية للفرقة لملاحقة المهاجمين الذين القوا قنبلة في بادئ الامر، ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة بجروح".

وبين المرصد انه "لم تُعرف بعد الجهة التي تقف وراء الهجوم، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لمعرفة المسؤولين عن الانفجارين".

