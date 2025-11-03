  1. الرئيسية
الامن العراقي يعتقل 10 سوريين روجوا لجماعات ارهابية في بغداد

3 نوفمبر 2025 - 08:13
قال مصدر امني إن "قوة امنية ومن خلال معلومات استخباراتية دقيقة تتمكن من القبض على 10 اشخاص يحملون الجنسية السورية بعد قيامهم بالترويج لجماعات ارهابية".

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أفاد مصدر أمني عراقي، باعتقال 10 سوريين بتهمة الترويج لجماعات "إرهابية" في بغداد.

وقال المصدر إن "قوة امنية ومن خلال معلومات استخباراتية دقيقة تتمكن من القبض على 10 اشخاص يحملون الجنسية السورية بعد قيامهم بالترويج لجماعات ارهابية في حي الجامعة بالعاصمة العراقية بغداد". وأضاف المصدر أنه "تم القبض عليهم وايداعهم التوقيف لاغراض التحقيق".

ويواجه العراق خطر تحرك جماعات ارهابية تنطلق من سوريا التي تحكمها حكومة الجولاني الارهابي .

