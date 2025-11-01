افتتاح مسجد للمسلمين البوسنيين في النرويج

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بعد عقود من الانتظار، افتُتح مسجد ومركز ثقافي للأقلية المسلمة البوسنية في مدينة ستافنجر النرويجية.

بحسب منظمة "مسلمون حول العالم"، وفي حدث تاريخي، وبعد عقود من الانتظار، احتفلت الأقلية المسلمة البوسنية في النرويج بافتتاح مسجدها ومركزها الثقافي في مدينة ستافنجر.

تضمن الحفل حفل قص شريط الافتتاح حضره طلاب من مراكز التعليم الديني، واستمر البرنامج في اليوم التالي في قاعة فندق كلاريون بمشاركة 300 مشارك من جميع أنحاء النرويج.

أُقيمت صلاة الجمعة بحضور حشد كبير من المصلين، تلاها رثاءٌ من أئمة الأقلية المسلمة البوسنية في النرويج، وبمشاركة الفنان أرمين موزافيريجا.

قال إمام المسجد، إبراهيم أفندي سابيتش، في كلمة له: "لقد حقق هذا المسجد حلمًا طال انتظاره، وهو بمثابة مأوى ديني وثقافي لمجتمع عاش أعضاؤه عقودًا دون مأوى ديني".

وأضاف: "يُمثل بناء هذا المسجد رمزًا لوجود واستمرارية البوسنيين والإسلام في هذا الجزء من أوروبا، ويمثل جسرًا بين الجذور البوسنية والمجتمع النرويجي".

وأكد متحدثون آخرون في الحفل على دور المساجد في مواجهة التحديات المعاصرة، مشيرين إلى أنها تجمع بين العبادة والأخلاق والخدمة الاجتماعية، وتمثل جسرًا بين الماضي والمستقبل.

وفي ختام الحفل، تم تكريم أعضاء لجنة بناء المسجد، والمشاركين في المشروع، والأقليات المسلمة البوسنية، كما مُنح إمام المسجد تقديرًا خاصًا لجهوده في إنجاح هذا المشروع.