مدرسة إسلامية بوسنية تحتفل بالذكرى السنوية الـ 400 لتأسيسها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ سيتم الاحتفال بالذكرى المئوية الرابعة لتأسيس مدرسة بهرام بك الإسلامية في البوسنة والهرسك ببرامج متنوعة. وتجري الاستعدادات للاحتفال بهذه الذكرى، وفقًا لموقع "مسلمون حول العالم".

ومن المقرر تنظيم مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات التعليمية والثقافية والفكرية طوال عام 2026 لتسليط الضوء على التراث التعليمي الغني للمدرسة الإسلامية.

عقد سماحة مفتي توزلا، وحيد فاضلوفيتش، اجتماعًا تنسيقيًا مع سماحة أدمير ماراتوفيتش، مدير مدرسة بهرام بك الإسلامية، وزملائه لمناقشة الفعاليات المخطط لها العام المقبل لإحياء هذه المناسبة التاريخية.

وخلال الاجتماع، أكد سماحة مفتي توزلا على الدور المهم لمدرسة بهرام بك في التعليم الإسلامي في البلقان، مشيرًا إلى أن المدرسة تمثل جذور التعليم المؤسسي في توزلا وشمال شرق البوسنة.

قال إن المدرسة حظيت باحترام الأهالي وعلماء الدين على مر العصور.

تأسست مدرسة بهرام بيك في الربع الأول من القرن السابع عشر، وهي من أقدم المؤسسات التعليمية الإسلامية في البلقان.

يعود تاريخ أول وثيقة مكتوبة تشير إلى أنشطتها ووجودها إلى عام ١٦٢٦.

تخرج من المدرسة في السنوات الأخيرة أكثر من مائة حافظ للقرآن الكريم، غالبيتهم العظمى يتابعون دراساتهم الجامعية في مختلف التخصصات.

وهذا يُبرز الدور الريادي للمدرسة في تعليم وحفظ القرآن الكريم، وتعزيز التعليم الديني والقرآني في توزلا وشمال شرق البوسنة.