انطلاق فعاليات اليوم الأوّل للحفل المركزي لتخرج طالبات الجامعات العراقية والدول الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تنظّم الحفل المركزي لتخرج طالبات الجامعات العراقية والدول الإسلامية، شعبة مدارس الكفيل الدينية النسوية التابعة لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة المقدسة، تحت شعار "من نور فاطمة (عليها السلام) نضيء العالم" وللعام الدراسي 2024- 2025م.

واستُهلّ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبتها فعاليات متنوّعة، منها: إلقاء القصائد الشعرية، وترديد الأهازيج الاحتفائية، إضافةً إلى عرض مسرحي وأوبريت استعراضي عن مشاركة المحافظات العراقية والدول الإسلامية في الحفل.

وتضمّن الحفل كلمة لمسؤولة الشعبة السيدة بشرى الكناني، ذكرت فيها مجموعة من النصائح والتوصيات للخريجات، منها: ضرورة التمسك بمكارم الأخلاق، وحسن الخلق، والعمل بإتقان وجد وإخلاص، والحرص على العفّة والحياء وطلب العلم.

وسيستمر الحفل ليوم غد الجمعة، بإقامة فعاليات عدّة، وفقرات تكريمية، وبرامج تفاعلية؛ احتفاءً بالطالبات الخريجات، ودعمًا لانطلاقتهن نحو مسيرة مهنية واعدة.

وتقيم العتبة العباسية المقدسة حفل تخرج (بنات الكفيل)؛ بهدف تقديم الدافع المعنوي للطالبات المتخرجات، واختتام مسيرتهن التعليمية وانطلاقتهن للحياة العملية من حرم أبي الفضل العباس (عليه السلام).

