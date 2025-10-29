إسرائيل تقرر فرض "عقوبات على حماس" وتبدأ بشن هجمات: "سيكون هناك رد قوي"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أشارت صحيفة "معاريف" إلى أن الساعات الأخيرة في رفح شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "حماس"، في حي الجنينة.

وحسب "معاريف"، شاركت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في قصف أهداف في رفح. وبحسب مصدر عسكري، فإن نشاط الجيش الإسرائيلي حاليا هو "لصد مقاتلي حماس لمنعهم من تعريض قوات الجيش الإسرائيلي العاملة من الجانب الشرقي في "الخط الأصفر" للخطر".

وزعمت "معاريف" أن الحادثة بدأت "عندما قام المقاتلون أولاً بإطلاق صاروخ مضاد للدروع، ثم نفذوا إطلاق نار قنص"، لافتة إلى أن "سلاح الجو يشن هجوما في المنطقة في ضوء الانتهاكات الخطيرة من جانب حماس، وتقرر في مناقشة لدى رئيس الوزراء اتخاذ عقوبات" ضد الحركة، وأنه "سيكون هناك رد قوي".

وتأتي هذه الحادثة بعد مقتل الضابط يانيف كولا (26 عاما)، قائد سرية في الكتيبة 932، لواء ناحال، والرقيب أول إيتاي يافيتس (21 عاما)، مقاتل في برنامج إيرز بالكتيبة 932، لواء ناحال، في معركة جنوب قطاع غزة، خلال الهجوم المشترك لحماس على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في رفح.

وفي نفس الحادث، أصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح مختلفة. ووقعت الحادثة بينما كانت قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في رفح على محور تانزير، الذي يقع في منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية. وقد أدى هذا الهجوم، إلى هجمات مضادة من الجيش الإسرائيلي، والتي استمرت منذ ساعات الصباح.