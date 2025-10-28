بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية وصحية بسبب تراكم النفايات ومياه الصرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ حذرت بلدية غزة من كارثة بيئية وصحية نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي في شوارع المدينة وتراكم أكثر من 250 ألف طن من النفايات في مكب جحر الديك، بعد منع إسرائيل طواقم البلدية من الوصول إليه.

وأوضحت البلدية أن 85% من آلياتها دمرت خلال الحرب، ما أعاق قدرتها على مواجهة الأزمة، فيما أدى تراكم النفايات وانتشار القوارض والحشرات إلى تفاقم المخاطر على صحة المواطنين، وسط شح المياه الذي يزيد من معاناة السكان.

هذا وحذرت جامعة الدول العربية مجلس الأمن مما وصفته بالأوضاع الصعبة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وما تحمله من أمل هش للسلام، لكنه مهدد بالفشل بسبب ممارسات إسرائيل عسكريا واستيطانيا.

فيما صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الاثنين بأن الجيش الإسرائيلي يعمل على خطة احتلال سريع لقطاع غزة في حال انهيار اتفاق التهدئة، مؤكدا أن "الحرب لم تنته بعد".

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، بلغ عدد القتلى 93 والإصابات 337، فيما جرى انتشال 472 جثمانا.

وبينت وزارة الصحة بغزة أنه تم التعرف حتى الآن على 72 جثمانا من أصل 195 جثمانا استلمتها الطواقم الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي.