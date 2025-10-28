كير يطالب بالإفراج عن الصحفي البريطاني المسلم المعتقل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أكبر منظمة أمريكية معنية بالحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين، اليوم إلى الإفراج الفوري عن الصحفي والمعلق السياسي البريطاني المسلم سامي حمدي، الذي احتُجز في مطار سان فرانسيسكو الدولي صباح اليوم، على ما يبدو بسبب انتقاده للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وبتحريض من متطرف معروف بمواقفه المعادية للمسلمين والمؤيدة لإسرائيل.

وفي بيان له، قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، ومقره واشنطن العاصمة: "إن اختطاف صحفي ومعلق سياسي بريطاني مسلم بارز أثناء جولة خطابية في الولايات المتحدة لمجرد أنه تجرأ على انتقاد الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، يُعدّ إهانة صارخة لحرية التعبير.

يعمل محامونا وشركاؤنا على معالجة هذا الظلم. نطالب دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بمحاسبة السيد حمدي فورًا وإطلاق سراحه، علمًا بأن جريمته الوحيدة هي انتقاد حكومة أجنبية ارتكبت إبادة جماعية. "يجب على أمتنا التوقف عن اختطاف منتقدي الحكومة الإسرائيلية بأمر من متعصبين متطرفين من أصحاب مبدأ "إسرائيل أولاً". هذه سياسة "إسرائيل أولاً"، وليست "أمريكا أولاً"، ويجب أن تنتهي."

أفادت التقارير أن حمدي احتجزه مسؤولو الهجرة في مطار سان فرانسيسكو الدولي صباح يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول.

كان في جولة محاضرات في الولايات المتحدة، وقد سبق له القيام بها عدة مرات. ألقى حمدي كلمة في الحفل السنوي لمنظمة كير في سكرامنتو في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وكان من المقرر أن يلقي كلمة في حفل كير في فلوريدا الليلة.

أعلنت لورا لومر، المتطرفة المعادية للمسلمين، مسؤوليتها عن اختطافه، مدعيةً أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) استجابت لمطالبها، وشوهت سمعة حمدي بنظريات مؤامرة مختلفة معادية للمسلمين.

وسبق أن دعت منظمة كير وزير الخارجية ماركو روبيو إلى توضيح ما إذا كان قد تحدث مباشرةً مع لورا لومر، المتطرفة المعادية للمسلمين، كما تزعم، قبل منع الأطفال الفلسطينيين المصابين بأسلحة أمريكية في غزة من تلقي الرعاية الطبية في الولايات المتحدة، وأدانت قراره.

بعد يوم من نشر لومر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تشكو فيها من وصول أطفال من غزة إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي، وتتساءل عن كيفية حصولهم على تأشيرات، أعلنت وزارة الخارجية أنها أوقفت جميع تأشيرات الزيارة للأشخاص من غزة ريثما تتم المراجعة.

وفي تغريدة، شكرت لومر السيناتور روبيو على إيقاف التأشيرات.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن لومر قالت إنها تحدثت مع وزير الخارجية ماركو روبيو مساء الجمعة لإبلاغه بالرحلات الجوية وما وصفته بتهديد "الغزو الإسلامي".