رئيسة حزب MWM البنجابي: سيرة النبي محمد (ص) هي رمز للوحدة والأخوة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ خلال زيارته التنظيمية لمنطقة فيصل آباد، زار العلامة سيد علي أكبر كاظمي، الرئيس الإقليمي لمجلس وحدة المسلمين (MWM) في البنجاب، قرية لوركيان في منطقة جارانوالا.

ألقى كلمةً أمام جمعٍ من الإخوة السنة والشيعة، ألقى فيها كلمةً مُلهمة عن حياة النبي محمد (ص) وشخصيته، مُشددًا على أهمية الوحدة والتضامن بين المسلمين. وأكد العلامة كاظمي أن حياة النبي (ص) منارةٌ مُشرقةٌ للإنسانية والأخوة والاحترام المتبادل. وحثّ المشاركين على تجاوز الانقسامات الطائفية والتوحد كأمةٍ واحدةٍ على ضوء تعاليم النبي(ص).

وأكد أيضًا أن مجلس وحدة المسلمين سيواصل القيام بدورٍ فاعلٍ على جميع المستويات في تعزيز وحدة المسلمين وإرساء الوئام على مستوى الأمة الإسلامية. حضر الاجتماع أيضًا المؤمنون الشيعة المحليون وشيوخ المجتمع السني، وقد أعربوا عن تقديرهم لرسالة رئيس المقاطعة حول الوحدة والأخوة.