مدرسة السلام في نيو مكسيكو، المؤسسة التعليمية الإسلامية الوحيدة بدوام كامل في الولاية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت جمعية نيو مكسيكو للمدارس غير الحكومية أن أكاديمية السلام هي المدرسة الإسلامية الوحيدة بدوام كامل في الولاية، حيث تجمع بين التعليم الأكاديمي المتقدم والتعليم القائم على العقيدة الإسلامية للطلاب من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية.

تقع المدرسة في بيئة آمنة وداعمة، وتدمج دراسات القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية في منهجها الأساسي، بهدف تعزيز التفوق الأكاديمي والهوية الأخلاقية لطلابها.

وأكدت مديرة المدرسة، السيدة فضيلة عبد الحق منصور، على دورها الحيوي في المجتمع، قائلةً: "تُلبي أكاديمية السلام حاجةً أساسيةً للعائلات المسلمة التي ترغب في أن يتفوق أطفالها أكاديميًا بينما ينشأون في بيئة تعكس إيمانهم".

يحقق طلاب أكاديمية السلام بانتظام نتائج متميزة في المسابقات الأكاديمية على مستوى الولاية، بما في ذلك معرض نيو مكسيكو للعلوم ومسابقات تهجئة الكلمات.

وقد التحق العديد من خريجيها بجامعات مرموقة مثل هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤسسات رائدة أخرى، وعاد بعضهم للعمل كمرشدين ومعلمين.

وبحسب الجمعية، تدير المدرسة أيضًا مجموعة واسعة من البرامج اللامنهجية، بما في ذلك الأندية الأكاديمية، ومبادرات القيادة، ومشاريع الخدمة المجتمعية، المصممة لتعزيز العمل الجماعي، والنمو الشخصي، ومهارات القيادة بين الطلاب، وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل للمجتمع الإسلامي.