وفاة آلاف الأطفال والرضع في غزة بسبب سوء التغذية وحرب الإبادة

صرح مدير جمعية العودة الصحية، رأفت المجدلاوي، أن 154 طفلا توفوا نتيجة سوء التغذية، فيما يتلقى أكثر من 51 ألف طفل العلاج من أمراض مرتبطة بالجوع.

وبين أن 77 طفلا يفقدون أحد والديهم يوميا منذ بدء الحرب، بينما تسجل 16 حالة إجهاض يوميا بسبب انعدام الرعاية الطبية.

ولفت إلى أن حرب الإبادة أدت إلى استشهاد 1015 رضيعا تقل أعمارهم عن 6 أسابيع، ووفاة 450 جنينا في بطون أمهاتهم، إضافة إلى أكثر من 12 ألف حالة إجهاض منذ اندلاع العدوان. كما يواجه 500 ألف طفل بلا تعليم للعام الثاني على التوالي بعد تدمير المدارس أو تحويلها إلى ملاجئ للنازحين.

وأوضح أن 40 ألف طفل يحتاجون إلى الحليب يوميا و107 آلاف إلى غذاء بديل، إلا أن الكميات المتوفرة لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات، فيما تعاني أعداد كبيرة من الأزمات النفسية المتفاقمة نتيجة مشاهد القتل والدمار المستمرة.

ودعا المجدلاوي إلى إنشاء مراكز دعم نفسي وإيواء آمنة للأطفال والعائلات المتضررة، مشيرا إلى أن أكثر من 5200 طفل جريح بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل للعلاج خارج غزة.

وأكد أن الأطفال في القطاع يعيشون على حافة الفناء الإنساني، وأن تجاهل معاناتهم يعني ضياع جيل كامل.

وفي وقت سابق أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن جيش الاحتلال قُتل أو أصاب أكثر من 64 ألف طفل منذ بداية الحرب، بينما فقد أكثر من 58 ألفًا أحد والديهم، في حين يعيش مليون طفل ظروفًا وُصفت بأنها “غير إنسانية” وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.

وحثت المنظمة بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنقاذ جيل كامل من الأطفال من الجوع والدمار النفسي والجسدي، مؤكدة أن السكوت على ما يجري في غزة هو تواطؤ مع الإبادة.

في حين دعت ذكرت منظمة الصحة العالمية، إلى أن فتح الممرات الطبية بشكل دائم للسماح بالخروج من قطاع غزة، من شأنه “تغيير المعطيات” بالنسبة إلى 15 ألف جريح يحتاجون إلى تلقي العلاج خارج القطاع المدمر.

وتقول الصحة العالمية، إن أكثر من 700 شخص توفوا أثناء انتظار إجلائهم من غزة لتلقي العلاج. ودعت عددا أكبر من الدول إلى اتخاذ إجراءات واستقبال مرضى من غزة.

