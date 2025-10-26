العتبة العباسية المقدسة تبدأ المرحلة الثانية من أعمال هدم المباني ضمن محور باب بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ باشرت كوادر العتبة العباسية المقدسة المرحلة الثانية من أعمال الهدم لتوسعة مشروع صحن أم البنين (س) ضمن محور بوابة بغداد.

وصرح عضو لجنة الهدم والتوسعة في العتبة المقدسة، الأستاذ حسن علي عبد الحسين، قائلاً: "باشرت فرقنا أعمال الهدم للمباني ضمن المرحلة الثانية من مشروع توسعة صحن أم البنين (س) ضمن محور بوابة بغداد".

وأضاف: "تُنفذ الأعمال وفق خطة وضعها قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية المقدسة لإزالة العقارات الواقعة ضمن هذه المنطقة، على أن تُسلّم الأرض للقسم للبدء بأعمال البنى التحتية للمشروع من الجهة الشمالية لصحن مرقد أبي الفضل العباس (ع)".

تهدف العتبة العباسية المقدسة من خلال أعمال التوسعة في المناطق المحيطة بمرقد أبي الفضل العباس (ع) إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين وتسهيل حركتهم خلال الزيارات المليونية.