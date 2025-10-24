صور مسرّبة تكشف معاملة مهينة للأسرى الفلسطينيين داخل سجن صهيوني في النقب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نشر موقع “كيكار هشبات” العبري ما سماه “توثيقًا ضخمًا”، تضمن صورًا من داخل السجن، تظهر مشاهد لعمليات تفتيش عنيفة وتعامل مهين مع الأسرى الفلسطينيين. وأوضح الموقع أن المصور الإسرائيلي حاييم غولدبرغ تمكن في فبراير/شباط 2025 من دخول سجن “كتسيعوت” – الذي يُعد الأكبر في الكيان الصهيوني– لتوثيق ما وصفه بـ”حياة الأسرى الأمنيين”.

كما أبرزت الصور المنشورة مشاهد لعدد من الأسرى الفلسطينيين في أوضاع مزرية، إذ بدوا مقيدين أو جالسين على الأرض بطريقة تُظهر المعاملة القاسية التي يتعرضون لها.

وكشفت الصور ضيق أماكن الاحتجاز، وتشديد إجراءات التفتيش، ما يعكس واقع معيشة يحط من الكرامة الإنسانية. وبيّن التقرير أن بعض الأسرى الذين ظهرت صورهم جرى الإفراج عنهم لاحقًا ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، التي شملت إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والجثامين من قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، ذكر التقرير أن السلطات الإسرائيلية سمحت مؤخرًا بنشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالأسرى الفلسطينيين التي تم التقاطها داخل مرافق السجن. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استعرض وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير واقع الأسرى الفلسطينيين في السجون، متباهياً بحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وظهر بن غفير في مقطع مصور أمام زنزانة ضيقة في سجن “كتسيعوت”، مشيرًا من خلال نافذتها إلى ثلاثة أسرى جالسين على الأرض بانحناء، في مشهد أثار انتقادات واسعة.

ويواصل الكيان الصهيوني احتجاز أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، من بينهم نساء وأطفال، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن ممارسات التعذيب والإهمال الطبي في سجون الاحتلال.