بزشكيان: الكيان الصهيوني تصور اننا في ازمة ويمكنه ان يرتكب أي حماقة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في لقاء مع مجموعة من النخب والناشطين الثقافيين في محافظة آذربيجان غربي (شمال غرب) التي وصلها صباح اليوم الخميس في اطار زياراته التفقدية لمحافظات البلاد: تصور الكيان الصهيوني أن إيران كانت في أزمة خلال حرب الـ 12 يوما وانه يمكنه أن ياتي ويقوم باي حماقة ، لكن الشعب الإيراني صمد في وجه مؤامرات الأعداء بوحدته وتماسكه.

وفي جانب اخر من حديثه اعتبر ان بعض المشاكل ناتجة عن تنمية المدن والمحافظات من دون تخطيط او الاخذ بنظر الاعتبار الموارد والنفقات وقال: أعتقد أنه بمساعدة النخب والمثقفين، يُمكننا حل المشاكل. وأكد ضرورة الاخذ بآراء النخب والعلماء لتقديم خارطة طريق، مؤكدا: يجب أن ندرك الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف، ثم نقدم خارطة طريق.

وأعرب عن أسفه لاستبعاد النخب من بعض العمليات السياسية، قائلاً: نعقد اجتماعات شهرية مع المنتجين ورواد الأعمال، ونحن عازمون على إزالة المشاكل من طريقهم. كما نخطط لاستخدام القدرات العلمية وطاقات الأكاديميين لحل مشاكل البلاد، بما في ذلك الاختلالات في الطاقة.

وأكد على ضرورة مراعاة جميع المتغيرات عند تقديم الحلول العلمية، وقال: جامعات العالم اليوم ليست أحادية التخصص، بل إنها تتكامل في نظام بيئي متكامل من خلال التعاون مع مجموعة من العلوم.وأكد أنه من غير الممكن حل المشكلات الاجتماعية بالاعتماد على خبير واحد فقط، مشيرا إلى أنه يجب منع التعقيدات الاجتماعية من خلال التفاعل والتعاون.

وأضاف: من البديهي القيام بالعديد من التدخلات ، لكن الأمر ليس سهلا كاتخاذ قرار ليلا وتنفيذه صباحا، وعدم قبول أي اعتراض.

وفيما يتعلق بمنح المزيد من الصلاحيات للمحافظين، صرّح بزشكيان قائلاً: يجب أن تستند قرارات المحافظين إلى آراء خبراء المجموعة، ونحن نعمل على وضع دليل إرشادي تُتخذ القرارات بناءً عليه. يجب أن تكون لدينا خارطة طريق مبنية على رؤية قائد الثورة، على الجميع العمل بموجبها، خارطة قابلة للتنفيذ.

