قوات الاحتلال الصهيونية تقصف قرية كويا بريف درعا السورية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت بالقذائف أطراف قرية كويا بريف درعا الغربي.

وقالت إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بثلاث قذائف متنوعة شمال غرب قرية كويا"، مشيرة إلى أن القصف تزامن مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة.

وذكرت "الإخبارية" أن "الانتهاك الجديد يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع داخل الأراضي السورية في مناطق الجنوب، ولا سيما ريفي القنيطرة ودرعا".

وشددت على أنه "انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن، ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".

