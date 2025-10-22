عالم شيعي بارز يرحب بوقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان باعتباره إنجازًا للسلام الإقليمي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ رحّب السيناتور راجا ناصر عباس جعفري باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، واصفًا إياه بأنه معلمٌ حاسمٌ على طريق السلام المستدام والاستقرار الإقليمي.

وفي بيانٍ له، قال السيناتور جعفري، رئيس جمعية الوحدة الإسلامية الباكستانية، إن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الأكثر فعالية لحل الخلافات بين الدول المجاورة، معربًا عن أمله في أن يُبشر هذا الاتفاق بعهدٍ جديدٍ من الأمن والتضامن والتقدم المشترك للبلدين الشقيقين.

وأشاد السيناتور بجهود الوساطة التي تبذلها قطر وتركيا، وقال إن هذا الإنجاز يعكس نجاح الدبلوماسية الإقليمية الصادقة.

وأضاف: "أرحب ترحيبًا حارًا باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان.

هذا الإنجاز هو ثمرة جهودٍ صادقةٍ وبناءةٍ من أصدقائنا الإقليميين".

وأكد جعفري أن الاتفاق يُعدّ دليلًا واضحًا على أهمية الحوار في معالجة النزاعات وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

كما أعرب عن ثقته في أن الحكومة الأفغانية ستلتزم التزامًا كاملًا بالتزاماتها، مما يوفر الأساس لسلامٍ دائمٍ وازدهارٍ متبادلٍ بين الجارتين الإسلاميتين.