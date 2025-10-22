رجال الدين في لكناو يدينون الهجوم على عالم الشيعة السيد كلب جواد نقوي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عقد علماء الدين وممثلو مختلف الجمعيات الدينية في لكناو اجتماعًا احتجاجيًا أدانوا فيه الهجوم على حجة الإسلام السيد كلب جواد نقوي، إمام صلاة الجمعة في لكناو والأمين العام لمجلس علماء الهند.

أدان المشاركون بشدة الاعتداء، ودعوا السلطات إلى تحديد المسؤولين عنه ومعاقبتهم فورًا.

كما حثوا الشرطة على اتخاذ إجراءات حازمة ضد هذا التعديات غير القانونية على أراضي وقف عباس باغ، محذرين من أن التقاعس سيؤدي إلى احتجاجات أوسع.

وفي كلمته أمام الاجتماع، انتقد رجل الدين الهندي حجة الإسلام تسنيم مهدي زيد بوري صمت بعض أمناء الأوقاف، قائلاً إنه على الرغم من جهود كلب جواد المستمرة منذ عقود لحماية الأوقاف الدينية، إلا أن بعض المسؤولين لم يُدنوا الهجوم.

وأكد حجة الإسلام مشاهد عالم رضوي أن القيادة الحقيقية للمجتمع الإسلامي تتطلب الإيمان والاستقلال والتضحية، وهي كلها، كما قال، تجسدها شخصية حجة الإسلام كلب جواد. في هذه الأثناء، وصف حجة الإسلام محمد ميان عابدي قمي الحادث بأنه هجوم ليس فقط على فرد بل على حركة تدعو إلى العدالة وحماية الأوقاف الدينية.