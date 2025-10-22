إقامة المسابقة السنوية للقرآن الكريم والدراسات الدينية في كارجيل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قبل ذلك، تم إجراء المسابقات على مستوى التحسيل والبلوك، وتم منح الطلاب المؤهلين على تلك المستويات الفرصة للمشاركة في المسابقة على مستوى المنطقة.

وقد استضاف الحفل حجة الإسلام والمسلمين الدكتور سيد كرار جفري من كشمير كضيف رئيسي.

وكان من بين الضيوف البارزين الآخرين قارئ القرآن الكريم ذو الشهرة العالمية قاري معراج الدين صوفي، ومستشار مدينة كارجيل الحاج محمد عباس، وسجاد حسين كارجيلي، المسؤول عن الشؤون السياسية لجمعية العلماء أسنا الشريعة كارجيل.

وترأس الحفل رئيس جمعية العلماء إسنا الشريعة كارجيل حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نذير مهدي محمدي.

حضر الفعالية أيضًا نائب الرئيس الشيخ غلام علي مفيدي، والأمين العام وإمام الجمعة الشيخ إبراهيم خليلي، وأعضاء المجلس الشيخ علي نقي مغلي، والشيخ عبد الله منوري، وغيرهم من العلماء والمعلمين والمسؤولين المرموقين في مكاتب إسنا الأشعرية، بالإضافة إلى أعضاء من فروع أخرى للمنظمة.

في المسابقة، كان الحكام هم الدكتور سيد كرار جعفري، وقاري معراج الدين صوفي، ومسؤولو فرع مكاتب إسنا الأشعرية، الشيخ أحمد عرمان، والشيخ موسى علي عرفاني.

من بين أكثر من 120 مدرسة تابعة لمكاتب إسنا الأشعرية في مناطق مختلفة من كارجيل، شارك 257 طالبًا في الجولات الأولية.

تأهل 38 طالبًا للمسابقة النهائية على مستوى المنطقة.

في كلمته الرئاسية، أكد الشيخ نذير مهدي محمدي على أهمية بناء مجتمع يرتكز على القرآن الكريم ويحب أهل البيت (ع).

وحثّ أولياء الأمور على تقريب أبنائهم من القرآن الكريم وتعاليم أهل البيت (ع)، لتنير قلوبهم بالمعرفة الإلهية إلى جانب العلم الدنيوي.

وأكد أن هذا المزيج هو مفتاح النجاح في الدنيا والآخرة.

وتحدث كل من الدكتور كرار جعفري والحاج محمد عباس في هذا الحفل، حيث تبادلا الأفكار وشجعا العلماء والمعلمين والطلاب.

في هذه الأثناء، قدّم الشيخ أحمد عرمان، رئيس قسم مكاتب إسنا الأشعرية، شرحًا مفصلاً عن أنشطة وإنجازات المؤسسة الجارية.

وقد أدار مسرح الحفل الشيخ محمد طه والسيد هادي علي كرار، اللذان أضفيا أجواءً مميزةً على الحفل بعرضهما البليغ.