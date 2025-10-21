مطاعم ومتاجر في تايلاند تمنع الإسرائيليين من الدخول

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن عددًا من المطاعم والمتاجر في تايلاند منعت السياح الإسرائيليين من الدخول ووضعت لافتات احتجاجية.

نشرت الشبكة صورة للافتة موضوعة عند مدخل مطعم في جزيرة كو فانجان السياحية الشهيرة، مكتوب عليها بالإنجليزية "ممنوع دخول الإسرائيليين" وبجانبها صليبان أحمران.

في غضون ذلك، نفى زيف إردمان، المتحدث باسم مكتب السياحة التايلاندي في إسرائيل، أي قرار رسمي بمنع السياح الإسرائيليين من دخول بلاده، مؤكدًا أن تايلاند لا تزال ترحب بالسياح الإسرائيليين.

شهدت مناطق مختلفة حول العالم في الأسابيع الأخيرة موجة من المقاطعة ورفض استقبال السياح الإسرائيليين في المطاعم والمراكز السياحية.

وقد اشتدت هذه الموجة في أعقاب جرائم النظام الإسرائيلي في قطاع غزة؛ وأسفر الهجوم الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى الآن عن مقتل 68159 شخصا وإصابة 170203 آخرين - معظمهم من النساء والأطفال - وتدمير 90 في المائة من البنية التحتية المدنية في المنطقة.