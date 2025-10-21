  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

عالم شيعي إيراني كبير يقدم التعازي في وفاة الرئيس الأسبق للأزهر الشريف

21 أكتوبر 2025 - 17:06
رمز الخبر: 1741218
عالم شيعي إيراني كبير يقدم التعازي في وفاة الرئيس الأسبق للأزهر الشريف

أصدر الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، برقية تعزية في وفاة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم، أحد أبرز علماء الأزهر الشريف.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــأصدر الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية رسالة تعزية في وفاة أحد أبرز علماء الأزهر الشريف، أحمد عمر هاشم.

وأشاد الشيخ حامد شهرياري بالرئيس الأزهر السابق لحياته الحافلة بالدفاع عن الإسلام، وتسوية الخلافات حوله، واقتراح مشاريع لمكافحة التطرف والانحيازات الطائفية.

كما قدم المرجع الديني الإيراني الأعلى تعازيه للأمة المصرية ولعائلة الفقيد وطلابه.

توفي الدكتور أحمد عمر هاشم، عن عمر ناهز 84 عامًا، في 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد صراع طويل مع المرض.

وقد ترك أحمد عمر هاشم، أحد أبرز علماء الأزهر في العصر الحديث، وأحد أبرز علماء الحديث، إرثًا من العلم والمعرفة والتفاني وخدمة الإسلام طوال حياته.

تعليقك

You are replying to: .
captcha