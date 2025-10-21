عالم دين كبير : نهج البلاغة؛ دليل عالمي يتجاوز الحدود

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ وصف آية الله السيد جمال الدين بروار، مؤسس مؤسسة نهج البلاغة، كتاب نهج البلاغة بأنه مصدرٌ خالدٌ للحكمة للبشرية جمعاء، لا يقتصر على المسلمين أو الشيعة.

وفي كلمته خلال افتتاح جلسات شرح نهج البلاغة في حوزة الشهيد مطهري بطهران، قال آية الله بروار إن العديد من علماء السنة والمسيحيين أشادوا بعمقه الفكري، وبصيرته الأخلاقية، وتميزه الأدبي.

وأشار إلى أن السيد الرضي، الذي جمع نهج البلاغة قبل أكثر من ألف عام، حرص جاهدًا على حفظ خطب الإمام علي (ع) ورسائله وأقواله.

وأضاف أن أهمية الكتاب الدائمة تكمن في ارتباطه الوثيق بالقرآن الكريم، وشموليته في الحياة الشخصية والاجتماعية والأخلاقية.

حثّ الباحث الحوزات والجامعات على تعميق البحث في نهج البلاغة، مؤكدًا أن دراسة تعاليمه تُسهم في مواجهة التحديات الإنسانية والأخلاقية المعاصرة.

تُعقد جلسات شرح أسبوعية للنص، بقيادة آية الله دين برفار، كل يوم اثنين في ثانوية الشهيد مطهري بطهران.