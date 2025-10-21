دون معرفة الأسباب..طائرة أمريكية تنقل أسلحة ثقلية الى قاعدة في ريف الحسكة السورية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ المرصد السوري لحقوق الإنسان يفيد بأنّ طائرة شحن أميركية وصلت إلى قاعدة خراب الجير في ريف الحسكة محمّلة بأنظمة دفاع جوي وأسلحة ثقيلة ضمن تعزيزات واشنطن في شمال شرق سوريا.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنّ طائرة شحن أميركية هبطت، مساء أمس الاثنين، في قاعدة خراب الجير في ريف رميلان شمالي الحسكة شمال شرق سوريا.

وقال المرصد إنّ الطائرة الأميركية هبطت برفقة مروحيتين عسكريتين، في إطار التعزيزات التي تواصل القوات الأميركية إرسالها إلى قواعدها في شمال شرق سوريا.

وأوضح المرصد أنّ الطائرة كانت مُحمّلة بأنظمة دفاع جوي، وأسلحة ثقيلة، ومعدّات عسكرية ولوجستية، لافتاً إلى أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن التحرّكات العسكرية الأميركية المتزايدة في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

