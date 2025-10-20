الإسلاموفوبيا في هولندا: حظر احتجاج حركة بيغيدا لحرق القرآن الكريم في آسن بسبب مخاوف أمنية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ حظر عمدة مدينة آسن، ماركو آوت، مظاهرة حركة "بيغيدا" اليمينية المتطرفة، التي كان من المقرر تنظيمها بعد ظهر الأحد، بشكل مفاجئ، حفاظًا على السلامة العامة.

وكانت الجماعة اليمينية المتطرفة تنوي حرق نسخة من القرآن الكريم بالقرب من محكمة آسن.

تصاعدت التوترات في وسط المدينة حوالي الساعة 1:30 ظهرًا، حيث تجمعت مجموعات مختلفة، ربما بهدف المشاركة في المظاهرة، وفقًا لقناة RTV Drenthe.

أُطلقت الألعاب النارية، وبقي العشرات بالقرب من الموقع بعد الساعة الثانية ظهرًا بقليل.

وأكدت الشرطة اعتقال شخصين - أحدهما لانتهاكه أمر حظر التواجد في منطقة محظورة، والآخر لأسباب غير معلنة.

احتُجز شخصان مؤقتًا في سيارة شرطة، بتهمة إشعال الألعاب النارية، حسبما ورد.

أحضر بعض المارة بيضًا وألقوا به على المحكمة وسيارة شرطة، مما ترك بقعًا ظاهرة.

قال متحدث باسم البلدية إن الشرطة انتشرت في مواقع متعددة، وسُحبت السيارات المتوقفة بالقرب من المحكمة بسبب حظر وقوف السيارات.

استجابت السلطات أيضًا لحقيبة مشبوهة وُضعت بالقرب من دروستنلان، بالقرب من متحف درينتس.

وطُوّقت المنطقة، حيث استُدعي خبراء المتفجرات من وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة (EOD) لفحص الحقيبة.