بنغلاديش: طالب بجامعة نورث ساوث يُسجن بعد تدنيسه للقرآن الكريم مما أثار غضبًا عامًا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ اعترف أبوربا بال، الطالب المفصول من جامعة نورث ساوث، بتدنيس القرآن الكريم في قضية رُفعت بموجب قانون الأمن الرقمي في بنغلاديش.

سجّل قاضي محكمة دكا الكبرى، محمد صفت الله، اعتراف بال يوم الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول، وأمر بنقله إلى السجن.

ووفقًا لمصادر قضائية، عُرض بال على القاضي بعد انتهاء فترة احتجازه الاحتياطي التي استمرت خمسة أيام.

وقد وافق طواعيةً على الإدلاء باعترافه، والذي سُجّل بناءً على التماس قدمه المفتش المساعد تشاند ميا من مركز شرطة فاتارا.

وكانت المحكمة قد وافقت في وقت سابق، في 14 أكتوبر/تشرين الأول، على تجديد حبسه احتياطيًا على ذمة القضية التي رفعها المفتش حسمت علي من المركز نفسه.

في ليلة 4 أكتوبر/تشرين الأول، انتشرت على فيسبوك عدة مقاطع فيديو يُزعم أنها تُظهر بال وهو يُدلي بتعليقات مهينة عن القرآن الكريم، مما أثار غضبًا شعبيًا واسع النطاق.

وردًا على ذلك، تجمعت حشود غاضبة خارج منزله في منطقة فاتارا بدكا، مطالبين باعتقاله.

واعتقلت الشرطة بال، لكنها واجهت مقاومة وهجمات من الغوغاء أثناء محاولتها مرافقته بعيدًا، مما دفع إلى نشر تعزيزات للسيطرة على الوضع.