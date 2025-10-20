العدو المحتل يواصل اختراق الهدنة..23 شهيدًا بنيران صهيونية في غزة منذ فجر اليوم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استشهد 23 مدنياً فلسطينياً وأصيب آخرون بنيران وقصف "جيش" العدو الصهيوني منذ فجر اليوم الأحد، في مناطق متفرقة في قطاع غزة، في استمرار خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار.

ووفق مصادر طبية ومحلية وإعلامية، ركز "جيش" العدو الصهيوني على استهداف تجمعات المدنيين.

وحيث أفاد مستشفى الشفاء بمدينة غزة، باستشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف جيش العدو، مدنيين قرب مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف "جيش" العدو الصهيوني مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة، باستشهاد 3 مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح، عندما استهدف قصف طيران العدو منزلا في مخيم النصيرات.

وظهر اليوم، استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون بينهم أطفال، جراء مجزرة ارتكبتها طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الصهيوني استهدفت تجمعاً لمدنيين غرب منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستشهد مدنيان فلسطينيان، وأصيب آخرون، ظهر اليوم، عندما قصفت طائرات العدو الحربية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت لاحق استشهد فلسطينيان أحدهما صحفي إثر غارة استهدفت مبنى يؤوي صحفيين في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الجاري، بلغ إجمالي الشهداء 35 شهيدا والإصابات 146 إصابة حتى اليوم، وفق ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي.

وبدعم أمريكي، يرتكب "جيش" العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 239 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.

