الحرس الثوري الإيراني يتوعد الارهابيين الذين استهدفوا شيوخ عشائر سنية في سيستان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مقر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني عن استشهاد مجموعة من زعماء العشائر السنية، مؤكدا ان هذه الجريمة لن تمر دون رد.

وأصدرت العلاقات العامة في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بيانًا أدان فيه الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية باغتيال شيوخ العشائر البلوشية.

وجاء في نص البيان:

لطالما كانت وحدة وأخوة وتعايش سلمي بين أبناء المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد الغيورين والمؤمنين، ويسعى أعداء هذه الأرض إلى زعزعة هذه الوحدة الوطنية بأعمالهم العمياء والجبانة.

كشفت الجماعات المرتزقة التابعة للكيان الإسرائيلي سيئ السمعة، مرة أخرى، عن طبيعتها الخسيسة والمعادية للإسلام بارتكابها جرائم حديثة وقيامها باستشهاد مجموعة من شيوخ وزعماء العشائر السنية، ومنهم الشهداء الأجلاء الملا كمال، ورضا آزركيش، وبرويز كدخدائي، وشمس إسكاني، و...

وإذ تدين بشدة هذه الأعمال الإرهابية، فإنها تعلن: "إن مثل هذه الجرائم لن تُضعف إرادة الشعب الإيراني الراسخة والوحدة النموذجية بين الشيعة والسنة في سيستان وبلوشستان، وستواصل أمة المنطقة الثاقبة وذات السيادة الوقوف بيقظة ووحدة في وجه مؤامرات أعداء الإسلام وإيران العزيزة.

سيتم قريبا معاقبة المرتكبون وقادة هذه الجرائم على أفعالهم المشينة، وسوف ترد قوات الأمن والجيش القوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الأعمال الوحشية بشكل حاسم.

...............

انتهاء / 232