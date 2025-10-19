غزة: التعرف على هوية 25 جثمانا وعلامات واضحة على إعدامات ميدانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال حمد إن "وزارة الصحة في غزة، تنتظر إفراج القوات الإسرائيلية عن 450 جثمانا للشهداء الفلسطينيين"، لافتا إلى أنه "جرى بالفعل التعرف على هوية 25 شهيدا بعد تسلم الجثامين من الصليب، حالة الجثامين تؤكد تعرض الشهداء الفلسطينيين للتعذيب والإعدام الميداني".

وأكد حمد في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية، أن "هناك 20 أسيرا فلسطينيا على الأقل تم إعدامهم ميدانيا برصاص قوات الاحتلال⁠".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أمس السبت، أنها استلمت حتى الآن 135 جثمانا من قبل السلطات الإسرائيلية، مشيرة إلى وجود آثار تنكيل وتعذيب على الجثث.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

ولفتت الوزارة إلى أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين.