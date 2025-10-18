كير تشيد باتهامات جريمة الكراهية في قضية الطعن العنصري في كولورادو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ استجاب نواب الشريف لاستدعاء على رقم الطوارئ 911 قبيل الساعة الخامسة مساءً بشأن شجار بين رجلين في ردهة فندق وحادثة طعن.

وصل النواب وحددوا مكان كلٍّ من الضحية والمشتبه به.

وأفاد شهود عيان للنواب أن المشتبه به أدلى بتعليقات عنصرية مهينة خلال الشجار الأولي، وفقًا للبيان.

ووُجهت للمشتبه به تهمة الاعتداء من الدرجة الثانية بسلاح مميت تسبب في إصابة، وارتكاب جريمة بدافع التحيز تضمنت إصابة جسدية وتهديدًا.

وقال إسماعيل أليسون، مدير الاتصالات الوطنية في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: "نرحب باتهامات جرائم الكراهية الموجهة ضد هذه الجريمة المزعجة، وندعو الله أن يتعافى الضحية سريعًا".

وأضاف: "إن العنف بدافع الكراهية أمرٌ بغيض ويجب إدانته والتعامل معه بأقصى ما يسمح به القانون".

يقف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية والجالية المسلمة الأمريكية متضامنين مع كل من يتحدّى معاداة السامية، والعنصرية الممنهجة ضد السود، وكراهية الأجانب، وكراهية الإسلام، وتفوق العرق الأبيض، وجميع أشكال التعصب الأخرى.