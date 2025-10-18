إنطلاق المسابقة القرآنيّة الوطنيّة الثّانية لطالبات الجامعات في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلقت وحدة النشاط القرآني النسوي التابعة لقسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينيّة المقدّسة مسابقة الجامعات القرآنيّة الوطنيّة الثّانية بالتعاون مع جامعة الزهراء (عليها السلام) للبنات.

وقالت مسؤول النشاط القرآني النسوية أمل المطوري: "شهدت المسابقة مشاركة (190 طالبة) من مختلف الكليات والتخصّصات، وتهدف هذه المسابقة القرآنية إلى تعزيز روح الإبداع والمنافسة المعرفيّة بين الطالبات واكتشاف الطاقات الواعدة في المجالات القرآنيّة والثقافيّة والعلميّة".

وأوضحت المطوري: "تتواصل فعّاليات المسابقة على مدى يومين متتاليين، بإشراف ثلاث لجان تحكيميّة خصّصت لإدارة مجريات المسابقة وتقييم الأداء بحياديّة وشفافيّة".



مؤكّدة: "على عمق الاهتمام بالمشاريع الجامعيّة الهادفة إلى رعاية المواهب وتنمية الفكر في رحاب جامعة الزهراء (عليها السلام) للبنات.

