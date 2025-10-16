مركز بينة يهدي موسوعة توثيق أرهاب القاعدة و(داعش) إلى نائب الأمين العام للعتبة الحسينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدم مدير مركز بينة للأمن الفكري والثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة، إلى نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد محمد حسن بحر العلوم، نسخة من موسوعة توثيق إرهاب القاعدة و(داعش) التي أصدرها المركز إلى جانب مجموعة من مؤلفاته وإصداراته الحديثة.

وثمن نائب الأمين العام الجهود الكبيرة التي يبذلها المركز في توثيق الجرائم الإرهابية وكشف الفكر المتطرف، مؤكدا أن "مثل هذه الأعمال البحثية تسهم في خدمة الحقيقة والدفاع عن المظلومين".

كما دعا إلى مواصلة هذا النهج العلمي والتوثيقي الذي يعزز الوعي المجتمعي ويواجه الفكر المنحرف بالحجة والدليل.

من جانبه عبر مدير مركز بينة للأمن الفكري والثقافي الشيخ علي القرعاوي عن شكره وتقديره لنائب الأمين العام على دعمه وتشجيعه، مؤكدا أن "المركز ماض في رسالته الهادفة إلى تعزيز الأمن الفكري ونشر الوعي الثقافي ومواجهة التطرف من خلال البحث العلمي والتوثيق الدقيق".

