صدور كتاب "فلسفة التاريخ عند السيد الخامنئي" للمؤلف المصري الدكتور"شادي علي"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر كتاب "فلسفة التاريخ عند السيد الخامنئي" لمؤلفه المصري الدكتور "شادي علي" .

تتوافر نسخة الكترونية للكتاب

على أرشيف الإنترنت

https://archive.org/details/The_Philosophy_of_History_according_to_Sayyid_Khamene

كما ان النسخ الورقية متوافرة في معارض "مؤسسة التاريخ العربي - لبنان" أو "مكتبة الغراوي - النجف الأشرف في العراق

سعى المؤلف الدكتور "شادي علي" استقراء مفاهيم من فكر "الإمام الخامنئي" حفظه الله تعالى ورعاه حول موضوع التاريخ والحضارة والفلسفة والمعرفة والثورة.

كما أعلن الكتاب انه على استعداد لاستقبال أي تعليق أو تسآل حول الموضوعات المطروحة في الكتاب على صفحة : https://www.goodreads.com/book/show/242595398

...............

انتهاء / 232