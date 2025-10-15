تقریر مصور | رئيس المجلس الشيعي في تنزانيا يزور مركز بلال في كليمنجارو ومدرسة الإمام علي (ع) في أروشا

رمز الخبر: 1738948

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ زار الشيخ الأكبر لمجلس شيعة تنزانيا، مولانا الشيخ حميدي جلالة، بعثة بلال الإسلامية في منطقة كليمنجارو. حثّ الشيخ جلالة المؤمنين على التمسك بالوحدة والسلام والمحبة والتضامن فيما بينهم. وكان الشيخ قد زار منطقة أروشا قبل ذلك، وأتيحت له فرصة زيارة مدرسة ثانوية بإشراف الشيخ مولد سومبي، وهي مدرسة الإمام علي (ع) الثانوية للبنات.