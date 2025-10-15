تعزيز التعاون العلمي بين مؤسسة البحوث الإسلامية والعتبة العلوية / زار مديرو مجلة "الولاية" مجلة "المشكاة"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ زارت مجموعة من مديري مجلة الولاية التابعة لعتبة الإمام علي (ع)، مؤسسة البحوث الإسلامية في العتبة الرضوية المقدسة، بهدف الارتقاء بمستوى البحث ونشر المعارف الإسلامية، وتوسيع التعاون العلمي وتبادل المقالات البحثية.

وفي سياق توسيع العلاقات العلمية والبحثية بين المؤسسات الثقافية والعلمية في العالم الإسلامي، قامت مجموعة من مديري مجلة "الولاية" التابعة لمؤسسة المنشورات العلوية العراقية (العتبة العلوية المقدسة) يوم أمس 10 أكتوبر بالاطلاع على أنشطة مؤسسة البحوث الإسلامية في العتبة الرضوية المقدسة، وخاصة مجلة "مشكاة".

عُقد هذا اللقاء بهدف توسيع التعاون العلمي والبحثي بين إيران والعراق، والتعرف على أنشطة مؤسسة البحوث الإسلامية ومجلة "مشكاة" الصادرة عنها. وقد حضر اللقاء الدكتور محسن عبد العظيم هادي الخاقاني، والدكتور حسين فاضل محسن الحكيم، عضوا هيئة التدريس في جامعة الكوفة، وعضوا هيئة تحرير مجلة الولاية، برفقة الأستاذ هاشم محمد الباججي، مدير المجلة، والدكتور مهدي مجتهدي، أستاذ في كلية الإلهيات بجامعة فردوسي مشهد.

كما قدّم مديرو مجلة الولاية، في معرض تعريفهم بتاريخ مجلتهم وأهدافها، دعوةً لباحثي المؤسسة لتوسيع تعاونهم العلمي مع هذه المجلة وتقديم مقالات للنشر فيها.

كما قدّم الدكتور حسن آرام، نائب مدير قسم الترويج والتواصل في مؤسسة البحوث الإسلامية في العتبة الرضوية المقدسة، ومجموعة من مديري المؤسسة وأعضاء هيئة التدريس، في معرض تعريفهم بأنشطة المؤسسة البحثية وتاريخ مجلة مشكاة، عدة اقتراحات لتعزيز التعاون العلمي والنشر المشترك للمقالات والبحوث في مجلتي الولاية ومشكاة.

تصدر مجلة الولاية، وهي المجلة العامة للعتبة العلوية شهرياً، وتضم قسمين ثابتين مخصصين للتراث العلوي ونهج البلاغة، كما تتميز بشموليتها في مجالات العلوم والحضارة الإسلامية.

تتيح هذه المجلة، بخصائصها المميزة، فرصاٌ جديدة للتبادل العلمي والبحثي بين المؤسسات الثقافية الإسلامية.

وفي ختام اللقاء، قُدّمت للضيوف نسخ من مجلة الولاية الشهرية ومجلة الغدير السنوية من منشورات العتبة العلوية، كهدية مباركة من الحرم العلوي المقدس.

الکلمات المفتاحية: مجلة مشكاة، مجلة الولاية، العتبة الرضوية المقدسة، العتبة العلوية، مؤسسة البحوث الإسلامية

